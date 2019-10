Investito in piena notte, ragazzo portato in gravi condizioni al Civile

Brescia. Nella notte tra sabato e domenica, verso le 2.30, un ragazzo di 18 anni è stato investito in via Oberdan all'incrocio con via Attilio Franchi, nei pressi della caserma Papa.

Il giovane sarebbe stato investito da un'auto per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto due ambulanze. Il 18enne è stato stabilizzato e poi portato d'urgenza all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in codice rosso.