Incidente stradale in scooter, morta la 39enne Rachele Marino

Nel disperato tentativo di salvarle la vita si era già alzato in volo anche l'elisoccorso da Brescia, pronto a trasportarla d'urgenza al Civile: ma non c'è stato niente da fare per Rachele Marino, la giovane madre deceduta giovedì poco prima delle 13 a Ceresara, nell'Alto Mantovano, a seguito del terribile schianto contro un albero mentre era in sella al suo scooter. Aveva soltanto 39 anni.

Il rientro a casa dopo il lavoro

Stava tornando a casa dopo una mattinata di lavoro: la famiglia si era trasferita da poco, Rachele ogni tanto faceva qualche ora come colf o come badante. Improvvisamente in Via Piubega ha perso il controllo del mezzo: lo scooter avrebbe cominciato a sbandare pericolosamente, fino schiantarsi in pieno con uno dei grossi platani che costeggiano la carreggiata.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l'allarme al 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde, mentre come detto era già stato fatto decollare l'elisoccorso di Brescia. Niente da fare: a nulla sono valsi i ripetuti e disperati tentativi di rianimarla. Troppo gravi le ferite riportate, il suo cuore non ha più ripreso a battere.

L'ipotesi del malore alla guida

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: Rachele Marino ha fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di terze persone o di altri veicoli. Non si esclude che possa essersi sentita male mentre guidava lo scooter. La circostanza non verrà comunque approfondita perché la magistratura ha già dato il via libera per i funerali.

L'ultimo saluto verrà celebrato sabato mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale di Ceresara: la salma verrà poi trasferita a Sassuolo, in Emilia-Romagna, il paese d'origine di Rachele. La donna era sposata con Manuel, che faceva il camionista: oltre all'amato marito la piangono i due giovani figli, Evelin di 15 anni e il piccolo Mirko, di appena 8 anni.