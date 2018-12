Spettacolare incidente: camioncino fuori controllo sfonda il muro di una casa

Un camioncino adibito alla vendita di salumi e formaggi, è uscito di strada, finendo per schiantarsi contro il muro di un'abitazione di via Matteotti. Lo 'spettacolare' incidente nel primo pomeriggio di venerdì a Quinzano d'Oglio.

Lievi, per fortuna, le conseguenze per l'uomo al volante che è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Ingenti i danni causati all'edificio: parte del muro è infatti crollato al suolo. Sul posto sono dovuti intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno escluso problemi strutturali. La zona è stata recintata e nei prossimi giorni verrà avviato il cantiere per la ricostruzione del muro.