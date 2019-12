Terribile incidente frontale: morto padre di famiglia, ragazzo gravissimo

Terribile incidente stradale a Puegnago del Garda verso le 16.30 di domenica. Per cause ancora d'accertare, una Fiat 500 e una Mini si sono scontrate frontalmente lungo via Merler e - a seguito dell'impatto - un veicolo si è ribaltato ruote all'aria, mentre l'altro è finito in un fossato. Nello schianto ha perso la vita un 51enne del paese, mentre un 26enne di Gavardo è rimasto ferito ed è stato portato in gravissime condizioni al Civile di Brescia con l'eliambulanza.



La vittima è Giovanni Borra detto Johnny, titolare del minimarket in piazza a Puegnago. Lascia nel dolore la moglie Cristina e le giovani figlie Elisa e Simona. Sul posto per i soccorsi, oltre all'elicottero del 118, sono intervenute anche quattro ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Stradale, che ha raccolto i rilievi del caso.