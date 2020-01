Spaventoso frontale camion-auto: donna in gravi condizioni e caos traffico

Grave incidente lunedì mattina lungo la Provinciale 510: per cause ancora da accertare, un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente. Tutto è accaduto poco dopo le 8, in località Provezze di Provaglio d'Iseo.

Donna in gravi condizioni

Ad avere la peggio è stata la donna di 46 anni che era al volante della macchina: dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasportata d'urgenza al Civile di Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, le sue condizioni sarebbero gravi.

Oltre ai sanitari del 118, giunti a bordo di tre ambulanze e dell'elisoccorso partito da Brescia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le condizioni della automobilista sono immediatamente apparse critiche: estratta dalle lamiere, è poi stata trasferita in eliambulanza al nosocomio cittadino.

Caos traffico

Lievi le ferite riportate dal camionista, un uomo di 34 anni: è stato ricoverato all'ospedale di Iseo in codice verde. Sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia stradale che, oltre a ricostruire la dinamica del sinistro, stanno gestendo il traffico.

Pesantissimi i disagi per la circolazione: la Provinciale è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, tra Provaglio e Sulzano. Sono segnalate code di diverse chilometri.