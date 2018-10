Terribile schianto in moto: auto si ribalta, centauro grave in ospedale

E' successo più o meno allo stesso orario dell'incidente di Gavardo sulla Ss45bis, certo con meno vetture coinvolte e meno feriti: purtroppo però il centauro sbalzato dalla moto domenica pomeriggio a Provaglio d'Iseo è ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, nel reparto di Rianimazione e in prognosi riservata.

Si tratta di un giovane bresciano di 26 anni: intorno alle 15, in sella alla sua moto Honda Cbr, si è schiantato contro una Lancia Y che a quanto sembra non avrebbe rispettato la precedenza, in uscita da un parcheggio perpendicolare a Via Stazione Vecchia, la strada dove è avvenuto l'incidente.

Una botta tremenda: la violenza dell'impatto ha fatto addirittura ribaltare l'auto, finita appoggiata sul suo fianco destro. Illesi i due all'interno della vettura, mentre come detto sono gravi le condizioni del centauro: è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza.

In pochi minuti sul posto ambulanza e automedica, mentre dal Civile l'elisoccorso era già decollato sul posto. Medicato sul posto e caricato in barella, è stato poi trasferito d'urgenza in ospedale a Brescia, in codice rosso. Rilievi e viabilità sono stati affidati alla Polizia Stradale.