Sbalzata dal sellino della moto, perse la vita a 24 anni: al via il processo

Una faccenda dolorosa, che si trascina ancora, dopo due anni, nelle vite di tre famiglie. Si è da poco aperta l'udienza preliminare per la morte di Laura Rossi, 24enne deceduta nell'incidente verificatosi in via Ghislandi, a Roncadelle, il 15 settembre di due anni fa, ne dà notizia il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Nel primo pomeriggio il fidanzato di Laura, M.D.V. la passò a prendere per recarsi da alcuni amici. La grossa motocicletta Kawasaki del giovane, allora 26enne, stava percorrendo via Ghislandi per immettersi in Tangenziale Sud quando si scontrò con una Volkswagen Polo condotta da una ragazza di 23 anni. La giovane pare che dopo essere uscita dal parcheggio del centro commerciale abbia sterzato verso Ospitaletto, dopo aver inizialmente scelto la direzione della Tangenziale. Il brusco cambio di direzione le avrebbe impedito di accorgersi della motocicletta, che non ha nemmeno fatto in tempo a tentare la frenata.

Nello scontro Laura Rossi fu sbalzata dal sellino, e si schiantò a terra dopo aver probabilmente urtato un cartello stradale. Inutile ogni tentativo di soccorso, la ragazza decedette sul colpo. A distanza di due anni da quel tragico sabato pomeriggio, nell'udienza preliminare la giovane che guidava la Polo ha deciso di patteggiare la pena. Diversa la scelta del centauro, che ha deciso di andare a processo, in autunno. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, la motocicletta al momento dell'impatto viaggiava a una velocità di 90 chilometri orari, ben oltre il limite consentito. La famiglia della giovane vittima ha già ottenuto un risarcimento, una magra consolazione per la perdita di un affetto tanto caro.