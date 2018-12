Travolto da un'auto di fronte al cimitero: è gravissimo

Un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto di fronte al cimitero del paese. Il grave incidente poco prima delle 9 di mercoledì mattina a Prevalle, lungo via 11 febbraio.

Un impatto violento: l'anziano sarebbe finito sul parabrezza dell'auto, una Dacia, battendo la testa per poi rovinare a terra, perdendo immediatamente i sensi. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti i volontari del Cosp di Bedizzole e un'automedica. Dopo le prime cure, il trasferimento d'urgenza in ospedale, alla Poliambulanza, dove l'uomo sarebbe arrivato in condizioni molto critiche.

Stando a una prima ricostruzione, l'anziano (A.R. Le iniziali) stava camminando sul ciglio della stretta strada che collega Prevalle a Paitone si sarebbe improvvisamente spostato sulla carreggiata per evitare alcuni rami ed è stato travolto da una Dacia, guidata da un 60enne del paese, che viaggiava verso il cimitero. L'automobilista, pare abbagliato dal sole, non avrebbe visto il 76enne, colpendolo in pieno.