Schianto frontale in tangenziale: feriti mamma e due bambini piccoli

Un'altra domenica da incubo lungo la Ss45bis, la tangenziale che collega il Garda e la Valsabbia alla città. Tragedia sfiorata e traffico in tilt: poco prima delle 19.30, per cause ancora in corso di accertamento (forse una distrazione all'origine dell'improvvisa sbandata) e in linea d'aria non lontano dal municipio di Prevalle, una Citroen C4 Cactus guidata da un ragazzo di 27 anni ha centrato (quasi) frontalmente una Fiat Punto dove a bordo c'erano mamma e papà e due bambini ancora piccoli.

Su quanto sia effettivamente successo sta indagando la Polizia Stradale. Non è mancata la paura: per fortuna i primi accertamenti in ospedale hanno ridimensionato il quadro clinico. Sono rimasti illesi i due uomini alla guida, il 27enne a bordo della Citroen e il padre di 41 anni che stava guidando la Punto.

Sono invece finiti in ospedale entrambi i bambini, ricoverati in codice giallo al Pediatrico del Civile, per fortuna fuori pericolo: un bimbo di 3 e una bimba di appena 1 anno. Parevano molto gravi anche le condizioni della loro giovane mamma, di 34 anni, che è stata trasferita al Civile in codice rosso.

Strada chiusa e traffico in tilt

L'allarme fortunatamente è rientrato in serata, quando è stata dichiarata definitivamente fuori pericolo. Dopo l'incidente la strada è rimasta chiusa per più di due ore, con deviazioni obbligatorie in entrata e in uscita. La centrale operativa ha inviato sul posto tre ambulanze, due dei volontari di Mazzano e una da Nuvolento, oltre all'automedica.

Per viabilità e rilievi è intervenuta la Stradale, con il supporto dei Vigili del Fuoco che hanno supervisionato le operazioni di soccorso ai feriti, alcuni di loro rimasti incastrati tra le lamiere, e poi intervenuti per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del tratto stradale. Sospiro di sollievo, almeno stavolta: l'ennesimo incidente sulla Ss45bis poteva andare ancora peggio.