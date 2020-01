Schianto in galleria, un groviglio di lamiere: auto finisce sotto a un camion

Se l'è vista davvero brutta il ragazzo di 29 anni che mercoledì pomeriggio, poco dopo le 15, quasi al termine del sottopasso di Prevalle sulla Ss45bis ha tamponato un camion, a bordo della sua Volkswagen Touran. A seguito dell'impatto la parte anteriore si è come accartocciata, il cofano spezzato, il parabrezza in frantumi: vivo per miracolo, è proprio il caso di dirlo.

Illeso il conducente del camion, un 52enne. Il 29enne è stato medicato sul posto dagli operatori sanitari dell'automedica, e poi trasferito in ospedale da un'ambulanza dei Volontari del Garda: è stato ricoverato al Civile in codice giallo. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, con il supporto (per la gestione della viabilità) di Carabinieri e Polizia Locale.

Traffico in tilt, e per diverse ore. Il tratto di tangenziale dove si è verificato l'incidente è stato chiuso al traffico, con uscite obbligate a Prevalle per chi arrivava da Salò e a Nuvolento per chi arrivava da Brescia. Lunghe code e rallentamenti, fino al tramonto e oltre: solo passate le 18 la situazione stava lentamente tornando alla normalità.