Spaventoso schianto frontale: tre feriti gravi

Una sbandata improvvisa, l'auto che attraversa la carreggiata e finisce nell'opposta corsia provocando un violento frontale. È la dinamica dell'incidente avvenuto sabato lungo la 45bis, in territorio di Prevalle. Nel sinistro sono rimaste coinvolte ben 3 auto, altrettanti i feriti: tutti i gravi condizioni.

Tutto è accaduto poco dopo le 13: una Smart fuori controllo, guidata da una donna di origine straniera di casa a Salò, ha invaso la corsia in direzione dal lago, colpendo in pieno una Volkswagen Polo con a bordo una coppia di coniugi milanesi. Non solo: il violentissimo scontro ha coinvolto anche una Peugeot che seguiva l'auto tedesca.

La donna al volante della Smart e i due coniugi sono stati stati estratti dalle lamiere dei Vigili del Fuoco e poi trasportati d'urgenza nei nosocomi della città. Tutti e tre avrebbero riportato gravi traumi. Le cause all'origine della sbandata che ha provocato lo schianto sono al vaglio della Polizia Stradale di Salò, sul posto per i rilievi di rito.