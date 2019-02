Sfugge ai genitori e attraversa la strada, investita bimba di 4 anni

Paura a Prevalle nella prima mattinata di mercoledì, quando una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto. La piccola, residente in paese con i genitori di origine pakistana, stava camminando con mamma e papà sul marciapiede quando improvvisamente è sfuggita al controllo dei due e nel giro di qualche istante ha attraversato via Gardesana, lungo la quale si trovava, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un’auto.

L'impatto è stato inevitabile, e fortuna ha voluto che il conducente dell'auto stesse guidando a velocità ridotta, cosa che gli ha consentito, grazie anche alla giusta prontezza di riflessi, di frenare rapidamente, riducendo al minimo la violenza dello scontro. La piccola è caduta a terra colpita dall’auto, ma non avrebbe rimediato gravi traumi: ha èianto e chiesto aiuto alla madre che ha assistito terrorizzata alla scena.

Immediata è partita la chiamata al numero unico 112 che ha inviato sul posto l’eliambulanza. I soccorritori, dopo aver verificato le condizioni della bimba, hanno deciso di portarla comunque in ospedale, al Civile di Brescia, per tenerla in osservazione e svolgere tutti gli esami del caso.