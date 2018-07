Sorpasso azzardato, carambola in tangenziale: due feriti e strada chiusa

Spaventoso schianto nella serata di venerdì lungo la 45bis: all'origine dell'incidente, stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe un sorpasso azzardato. Tutto è accaduto poco dopo le 22 a Prevalle: temendo il peggio, sul posto sono giunte due ambulanze e un'auto medica a sirene spiegate.

Il bilancio è di due persone ferite, nessuna delle quali sarebbe, fortunatamente, in gravi condizioni: entrambe avrebbero riportato lievi traumi e sono state ricoverate all'ospedale di Gavardo. Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata.

A innescare la carambola sarebbe stata una Peugeot 3008, che viaggiava in direzione della città: durante un sorpasso avrebbe invaso l'opposta corsia, finendo per colpire lo spigolo sinistro di una Fiat 500. Dopo l'impatto, il Suv francese avrebbe sbandato sulla destra, urtando una Fiat Punto che procedeva verso Brescia.

Proprio una giornata da dimenticare per gli uomini che erano a bordo dell'utilitaria italiana (un abruzzese di 37 anni e due 22enni romani): i tre stavano tornando a casa, dopo un pomeriggio passato al pronto soccorso di Gavardo, dove erano stati trasportati a seguito di un brutto tamponamento in cui erano rimasti coinvolti a Raffa di Puegnago nella mattinata di venerdì. Per loro non si è reso necessario un nuovo ricovero: a finire in ospedale, per alcuni accertamenti, solo i due occupanti della Fiat 500.

La tangenziale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per oltre due ore, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.