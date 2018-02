Perde il controllo dell'auto, pauroso frontale: un ferito e auto distrutte

Paurosa carambola sabato sera a Prevalle, lungo la Provinciale 116: un uomo di 41 anni alla guida di una Ford Fiesta vecchio modello ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura, forse a causa di un malore, e ha finito per sbandare nella corsia opposta proprio mentre stavano sopraggiungendo altre due automobili.

Prima un fuoristrada della Mitsubishi, toccato sul fianco e dunque preso solo di striscio, poi a seguire un'altra Ford Fiesta, questa purtroppo centrata in pieno, un vero frontale. Le due auto sono andate completamente distrutte, accartocciate in un groviglio di lamiere e rimaste ferme in mezzo alla strada.

Lo schianto poco prima delle 22.30, sulla Sp116 in direzione Gavardo: nessun ferito grave, per fortuna, l'uomo a bordo della seconda Ford Fiesta è rimasto miracolosamente illeso, il conducente dell'auto che ha invece sbandato è stato ricoverato in ospedale, trasferito in codice giallo con un'ambulanza dei volontari di Roè Volciano.

Sul posto per i rilievi Polizia Stradale e Carabinieri, e poi i Vigili del Fuoco per “liberare” le auto e i feriti, e per la messa in sicurezza della carreggiata. Non pochi i disagi al traffico, lungo una strada molto battuta anche nelle ore serali.