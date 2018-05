Doppio incidente in meno di 20 minuti: due feriti e tangenziale in tilt

Un doppio incidente in meno di 20 minuti manda in crisi (di nuovo) la tangenziale Ss45bis: tre le vetture coinvolte, due feriti in ospedale (per fortuna non gravi), traffico in tilt e code chilometriche in entrambi i sensi di marcia per più di due ore, quasi fino alle 15. Questo il bilancio di un’altra mattinata complicata, in territorio di Prevalle.

Il primo schianto quando mancavano dieci minuti alle 11, martedì mattina: per motivi ancora in corso di accertamento - sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Stradale - una Volvo V50 ha improvvisamente sbandato, finendo sulla corsia opposta di marcia fino a centrare in pieno un furgone che transitava in direzione opposta.

Quattro le persone coinvolte: un uomo di 57 anni e una donna di 50, un ragazzo di 19 anni che erano a bordo della Volvo, un 37enne invece a bordo del furgone. Niente di grave: un solo ferito è stato ricoverato in ospedale, in codice giallo a Gavardo.