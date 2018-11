Esce dal supermercato e fa inversione con l'auto, poi lo schianto: due feriti

Doppio incidente nell'arco di nemmeno due ore, venerdì sera a Preseglie. Dopo quello delle 17, dove una donna di 60 anni ha imboccato una strada in contromano, un secondo si è verificato verso le 18.40 all’uscita del supermercato nei pressi della rotatoria di Pregastine.

Anche in questo caso sono state protagonista due Fiat Panda (un vecchio modello e uno di tipo nuovo). A causare lo schianto una 70enne lumezzanese che, al volante della sua nuova Panda, è uscita dal parcheggio del supermercato effettuando un'azzardata inversione di marcia. In quel momento sopraggiungeva l'altro veicolo, guidato da una 31enne di Vestone diretta a Sabbio Chiese.

Impossibile evitare lo schianto, anche a causa dell'asfalto bagnato. Entrambe le automobiliste sono rimaste ferite, per fortuna in modo non preoccupante. Sul posto è intervenuto il soccorso medico in codice giallo con un'ambulanza di Pronto Emergenza e una pattuglia di agenti della Locale della Valle Sabbia, per i rilievi e la gestione del traffico in attesa che fossero sposati i veicoli incidentati dalla carreggiata.