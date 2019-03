Schianto in moto dopo la curva: centauro bresciano grave in ospedale

E' ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia il 40enne Marco Pini, residente a Manerbio, il centauro protagonista suo malgrado del brutto incidente di sabato pomeriggio a Preseglie, in Via Case Sparse. Era in sella alla sua Ducati quando poco dopo le 14 si è schiantato con una Ford Fiesta, guidata da un 72enne che abita in paese, anche lui ricoverato in ospedale (a Gavardo) ma solo per accertamenti.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata dalla Polizia Stradale. All'origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza: a quanto pare la Fiesta stava svoltando a sinistra quando dall'altra parte, in direzione di Odolo, sopraggiungeva la Ducati del 40enne.

Impatto inevitabile, e schianto violento: Pini è stato scaraventato dalla sella e sbalzato con violenza sull'asfalto. Per lunghi attimi si è temuto il peggio: la centrale operativa ha mobilitato i soccorsi in codice rosso, sul posto oltre all'automedica anche l'ambulanza dei volontari di Odolo, mentre in cielo si era già levato in volo l'elicottero.

Il ferito più grave è stato intubato e stabilizzato, caricato in barella e poi trasferito sull'elicottero, che ha infine provveduto al trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono gravi: non si escludono varie fratture e traumi anche alla testa. Ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.