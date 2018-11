Donna prende la strada in contromano: auto centrata in pieno finisce nel campo

Pauroso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, poco prima delle 17 di venerdì a Preseglie. Protagonista una donna di 60 anni, che - al volante della sua vecchia Panda - ha imboccato in contromano il senso unico a fianco dell'isola ecologica.

Diversi veicoli sono riusciti a schivarla all'ultimo, ma - immettendosi nella “variante” alla 237 del Caffaro - ha finito per tagliare la strada a una Opel, che proveniva da Brescia guidata da una 61enne di Agnosine: l'impatto è stato inevitabile.

La Panda è stata centrata in pieno dal lato guidatore, è andata due volte in testacoda ed è poi finita dentro un campo. Miracolosamente, la 60enne non ha riportato gravi ferite: "Avevo un forte mal di testa e pioveva forte, non mi sono accorta di essere contromano", si è giustificata uscendo dall'abitacolo.