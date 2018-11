Auto invade l'opposta corsia, terribile frontale: due feriti

Grave incidente stradale nella serata di venerdì a Pralboino: due auto si sono scontrate frontalmente lungo la circonvallazione. Stando alle prime ricostruzioni, a provocare l'incidente sarebbe stata una Volkswagen Golf: l'uomo alla guida, un 31enne indiano, avrebbe perso il controllo del veicolo, mentre affrontava una curva, finendo per invadere l'opposta corsia, sulla quale in quegli istanti transitava una Mercedes.

Inevitabile e violento l'impatto frontale: entrambi gli automobilisti hanno rimediato seri traumi. L'allarme è scattato intorno alle 19: sul posto sono intervenute tre ambulanze, arrivate a sirene spiegate. Dopo le prime cure entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale. Ad avere la peggio il 31enne indiano, residente a Leno: ricoverato in Poliambulanza, le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Seri traumi anche per l'uomo al volante della Mercedes: il 71enne è stato portato all'ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Leno, che si è occupata dei rilievi e ha raccolto le testimonianze. Come da prassi, sono state disposte le analisi necessarie per escludere che i conducenti delle due auto si fossero messi al volante sotto effetto di alcolici o stupefacenti.