Paurosa carambola: Fiat Punto si schianta contro un'auto in sosta, poi si ribalta

Paurosa carambola in pieno centro abitato, a Pralboino. Un incidente spaventoso, che ha visto coinvolte due auto: una è addirittura finita ruote all'aria sul marciapiede di via Matteotti. Non gravi, fortunatamente, le conseguenze per l'uomo al volante dell'utilitaria che si è ribaltata: un giovane di origine indiana.

Tutto è accaduto poco dopo le 18.15: la perdita di controllo dell'auto (una Fiat Punto ) all'uscita di una leggera curva, l'impatto contro una macchina parcheggiata davanti a un negozio e infine la 'capriola' sull'asfalto.

Immediato l'allarme alla 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 21enne al volante se la sarebbe cavata con qualche contusione ed è stato ricoverato, in codice giallo, all'ospedale di Manerbio.

Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e una pattuglia dei Vigili del Fuoco. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, stando a quanto riferito da alcuni testimoni pare che l'utilitaria viaggiasse a folle velocità.