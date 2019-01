Colpisce un'auto, poi scappa: camionista inchiodato dalle telecamere

Con il rimorchio del camion ha urtato una Golf, poi -come se nulla fosse- è scappato senza nemmeno sincerarsi delle condizioni dell'automobilista. È successo sabato in via Canossi a Pralboino. A soccorrere la donna al volante della Berlina ci hanno pensato gli automobilisti di passaggio: per lei un forte shock, ma per fortuna nulla di grave.

Qualcuno avrebbe pure provato a inseguire il camion, per fermare il 'pirata', senza però avere successo. La fuga del camionista è stata molto breve: grazie ai minuziosi racconti forniti dai testimoni dell'incidente e alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della polizia intercomunale di Leno sono riusciti a rintracciare in poco tempo il mezzo pesante.

L'autista è stato fermato a Milzano: oltre a dover risarcire l'automobilista per il danno causato, gli sono stati tolti parecchi punti dalla patente e dovrà pagare una multa salata, il massimo previsto in questi casi è 1200 euro.