Schianto tra due auto sulla Provinciale, paura per una bambina di 10 anni

Giovedì sera verso le 20.40, due auto si sono scontrate a Pozzolengo lungo la Strada provinciale 13, nel tratto che prende il nome di via Passeggiata.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte in tutto 7 persone: una 30enne, due 37enni, una 38enne, un 39enne, un 42enne e una bambina di 10 anni. Per i soccorsi sono state inviate sul posto 5 ambulanze, che hanno accompagnato 4 feriti - tutti con lesioni lievi - nei vicini ospedali di Desenzano e Monitchiari.

Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, ma lo scontro è stato violento, tanto da allertare in codice rosso, inizialmente, anche una squadra dei vigili del fuoco. Per raccogliere rilievi e testimonianze sono intervenuti gli agenti della Stradale.