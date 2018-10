Sorpasso azzardato, sbanda per evitare il frontale e si ribalta

Un sorpasso azzardato, la sterzata improvvisa per evitare un frontale, poi l'uscita di strada e l'auto che si capovolge più e più volte. Non è peccato scrivere che si è trattato di una tragedia sfiorata: la macchina (una Fiat Punto bianca) si è fermata a pochi metri dal canale, e il conducente è uscito praticamente illeso dalle lamiere.

L'incidente nella tarda mattinata di mercoledì lungo la Statale 469 a Pontoglio. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, attorno alle 11.30 la Fiat Punto, che proveniva da Urago, si sarebbe lanciata a tutta velocità sull'opposta corsia per superare un furgone, proprio mentre sopraggiungeva un'altra auto.

Per evitare il pericoloso schianto frontale, il 20enne alla guida dell'utilitaria ha sbandato finendo sull'erba che costeggia la carreggiata. La macchina ha finito per ribaltarsi più e più volte, terminando la sua corsa su un fianco a pochi metri da un canale. Per il 20enne, per fortuna, nulla di grave: solo qualche escoriazione medicata sul posto. Gli è andata davvero bene.