Auto sbanda, 'vola' fuori strada e si schianta: ragazzo portato in ospedale

Spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, martedì mattina a Pontoglio. Dopo dopo le 5, per cause ancora in corso d'accertamento un'auto guidata da un ragazzo di 23 anni ha sbandato ed è 'volata' fuori strada lungo la Provinciale 469, schiantandosi a poca distanza dalla roggia che costeggia il fiume Oglio.

In un primo momento si è temuto il peggio, tanto che il 112 ha subito inviato un'ambulanza in codice rosso. All'arrivo dei soccorsi la situazione è parsa meno grave del previsto e, dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato accompagnato all'ospedale Mellino Mellini di Chiari. Le sue condizioni non destano preoccupazione, sembra che se la sia cavata con traumi e lesioni di lieve entità.