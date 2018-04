Schianto in moto in mezzo ai campi: gravi lesioni a gambe e bacino

Il sole stava già tramontando quando il giovane centauro di Pontevico si è schiantato contro un mezzo agricolo parcheggiato sul ciglio della strada: in sella alla sua moto da cross avrebbe saltato un dosso senza accorgersi del trattore, forse anche per la scarsa visibilità di quell'orario, finendo così per centrarlo in pieno.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque gravi: è stato ricoverato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Avrebbe riportato lesioni molto serie agli arti inferiori e al bacino. Non avrebbe però mai perso conoscenza: sarebbe stato lui stesso a chiedere aiuto al 112.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 19, dalle campagne di Pontevico nei terreni di proprietà della famiglia del ferito. In ospedale ci è finito un ragazzo di 31 anni che abita appunto in zona: era in sella alla sua moto da cross quando si è schiantato contro un trattore.

I primi ad arrivare sul posto gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca, che l'hanno subito soccorso in attesa dell'elicottero. La centrale operativa dell'Areu ha allertato anche Vigili del Fuoco e Carabinieri. Ora si attendono buone notizie dall'ospedale.