Pauroso frontale, auto si schianta contro il muro di una casa: feriti tre ragazzi

Prima il frontale, poi lo schianto contro il muro di una casa. Serata di paura in via San Rocco, a Pontevico: poco dopo le 22.30 di giovedì, due auto si sono scontrate e una di loro ha finito la corsa contro un’abitazione. Il forte boato ha allarmato i residenti, che sono immediatamente scesi in strada e per alcuni istanti si è pure temuto il peggio.

Per fortuna, niente di grave per le 7 persone rimaste coinvolte nello schianto - tutte di età compresa tra i 20 e i 30 anni - e solo per tre di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Manerbio: se la sarebbero cavata con lievi traumi. Tanti i danni alle auto - una Lancia Ypsilon andata praticamente distrutta nell’impatto e una Peugeot station wagon - e al muro dell’abitazione e pure la rabbia dei residenti. Chi abita in via San Rocco da tempo segnala la pericolosità della strada: un lungo rettilineo che le auto, molto spesso, affronterebbero a velocità sostenuta.

E proprio la velocità elevata potrebbe essere la causa dello schianto di giovedì sera: ma è solo una delle tante ipotesi al vaglio dei Carabinieri che hanno raccolto i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.