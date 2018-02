Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, batte la testa sull'asfalto

Stava attraversando la strada per raggiungere la farmacia del paese, quando è stato colpito in pieno da un'auto. È quanto accaduto a un 88enne di Pontevico, nel pomeriggio di mercoledì. L'uomo avrebbe riportato serie lesioni alla testa ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cremona, dove gli è stato diagnosticato un forte trauma cranico.

Tutto è accaduto poco prima delle 16, lungo via XX Settembre. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il pensionato avrebbe attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali, pare senza preoccuparsi troppo del traffico: è stato investito da una Hyundai Getz che proveniva da Robecco D'Oglio.

A seguito dell'impatto, l'anziano è stato sbalzato per alcuni metri, poi la rovinosa caduta sull'asfalto. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, è stato trasferito all'ospedale di Cremona, dov'è tuttora ricoverato.

L'impatto non sarebbe stato violento: stando a quanto appurato dalla polizia locale, che si è occupata dei rilievi, l'utilitaria viaggiava a bassa velocità. Il giovane al volante, un 25enne di Cremona, non ha potuto far nulla per evitare l'anziano. Al vaglio degli agenti anche le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.