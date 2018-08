Scivola con la bici e si schianta contro il guardrail: sacerdote in prognosi riservata

Un sacerdote milanese di 61 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civile di Brescia. Il prete è stato vittima di un bruttissimo incidente, mentre si trovava nella nostra provincia per partecipare un progetto di assistenza ad alcune donne in difficoltà.

Tutto è successo nel pomeriggio di giovedì a Ponte di Legno. Il religioso stava percorrendo la Statale 69 di Ponte di Legno in sella alla sua Mountain Bike: sarebbe scivolato, a causa della ghiaia presente sulla strada, andando poi a sbattere contro il guardrail.

Davvero una bruttissima caduta: il 61enne avrebbe riportato gravi traumi al bacino e agli arti inferiori, ma non avrebbe mai perso conoscenza. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 15.30: sul posto sono giunti l'elisoccorso e un'ambulanza a sirene spiegate.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 'volo' d'urgenza al Civile di Brescia, dove il prete è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.