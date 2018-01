Schianto in curva: paura per un neonato

Pauroso incidente nella tarda mattinata di sabato a Ponte di Legno: per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate all'altezza del bivio tra la statale del Tonale e la provinciale 300 del Gavia. Tra le persone coinvolte nello schianto anche un bimbo di pochi mesi.

L'allarme è scattato attorno alle 11: sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza in codice rosso e i vigili del Fuoco. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per il piccolo, che non avrebbe riportato ferite. Ad avere la peggio nell'incidente, che ha coinvolto una Toyota Corolla e un Nissan Quasquai, una donna di 66 anni: avrebbe riportato alcune fratture ed è stata trasportata all'ospedale di Edolo per le cure del caso.

La dinamica è ancora da chiarire, ed è al vaglio dei Carabinieri: tra le cause del sinistro potrebbe esserci anche la scarsa visibilità all'uscita dalla curva, dovuta ad alcuni cumuli di ghiaccio formati dalla pulizia dell'asfalto.