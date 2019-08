Non tira il freno a mano, ragazza resta schiacciata tra l'auto e il cancello di casa

Attorno alle 23.15 di mercoledì, in via Bertazzoli a Poncarale, una ragazza di 22 anni è stata investita dalla sua stessa auto. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la giovane sarebbe scesa dall'auto una volta rientrata in casa, iniziando a cercare il suo cagnolino lungo il vialetto.

A quel punto il veicolo avrebbe iniziato a muoversi da solo, probabilmente perché la 22enne si era dimenticata di tirare il freno a mano. E' stata così investita rimanendo schiacciata tra l'auto e il cancello, che - nel frattempo - si era chiuso in modo automatico alle sue spalle.

Lanciato l'allarme al 118, sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Brescia. Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata portata in volo all'ospedale Civile, dov'è stata ricoverata in codice giallo: serie - dunque - le lesioni riportate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.