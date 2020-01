Auto prende fuoco, il conducente scende appena in tempo

Il fumo dal cofano e poi le fiamme. Per fortuna, l’uomo al volante si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito ad accostare sulla corsia d'emergenza, mettendosi in salvo prima che l’auto venisse completamente avvolta dal rogo.

Lunghi istanti di paura si non vissuti martedì pomeriggio lungo il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, in territorio di Poncarale. La densa colonna di fumo nero che si è levata dall’auto è stata notata anche a chilometri di distanza.

Per fortuna l’automobilista è uscito sano e salvo dall’abitacolo e il fumo non ha invaso la carreggiata limitando la visibilità degli altri veicoli in transito. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme ad un’ambulanza. Ad intervento concluso della macchina non restava altro che una carcassa annerita.