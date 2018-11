Malore al volante, ragazzo si schianta contro una siepe

Ha perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un malore, ed ha finito per schiantarsi contro la siepe di un'abitazione. È quanto accaduto giovedì pomeriggio a un 20enne di casa a Bagnolo Mella, mentre percorreva via Martiri della Libertà a Poncarale.

Negli istanti successivi all'incidente per lui si è temuto il peggio: il giovane aveva perso i sensi e sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero poi migliorate: è stato trasportato alla poliambulanza e ricoverato in un rassicurante codice giallo.