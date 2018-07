Auto sbanda e si schianta fuori strada, ragazza portata in ospedale

Brutto incidente stradale lunedì mattina a Poncarale, dove, poco prima delle 11, una ragazza di 21 anni ha perso il controllo dell'auto, che ha poi finito per schiantarsi a lato della carreggiata.

In un primo momento si è temuto davvero il peggio: sul posto sono state mandate in codice rosso due ambulanze, assieme a una pattuglia della Stradale e a una squadra dei vigili de fuoco di Brescia.

La giovane è stata estratta dall’abitacolo: fortunatamente non era in pericolo di vita, nonostante le serie lesioni riportate: è stata subito portata all’ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale indagano gli agenti della Stradale.