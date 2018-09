Si toglie il casco dopo lo schianto: "Mi fa male la gamba", crolla a terra e muore

Non è morto sul colpo il 39enne Gianluca Vasile, la vittima del terribile incidente stradale di giovedì mattina a Polpenazze del Garda, in Via Lago Lucone lungo la Sp27: è stato rianimato a lungo prima che venisse confermato il decesso. Era ancora vivo dopo aver tentato di frenare per evitare la Dodge Nitro che si è trovato di fronte, a bordo del suo scooterone Kymco Downtown: ha perso il controllo della moto ed è finito sotto il Suv, non dopo aver strisciato sull'asfalto per parecchi metri.

La Polizia Stradale sta verificando a che velocità stesse transitando Vasile, mentre scendeva dalla strada per Carzago e Muscoline: una velocità che pareva sostenuta, come spesso accade in quel tratto di strada (circostanza confermata dai residenti, che da tempo chiedono i dossi). L'ipotesi comunque è quella di una semplice mancata precedenza, ma come da prassi è già aperta un'inchiesta, e il 49enne alla guida del Dodge (appena uscito di casa, per andare al lavoro) è indagato per omicidio stradale.

E' stato proprio lui ad allertare il 112, e a coprire con una trapunta il ferito che lentamente stava perdendo conoscenza. Subito dopo lo schianto Vasile sembrava stare bene: si è tolto il casco, ha riferito al 49enne di sentire un forte dolore alla gamba. Poco dopo si sono fermate altre due persone, a bordo di un furgone, per verificare le sue condizioni.