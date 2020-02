Auto fuori strada, soccorso dai carabinieri: guidava completamente ubriaco

Weekend impegnativo per i carabinieri del Radiomobile di Breno, impegnati in una maxi operazione di controllo per combattere le stragi del sabato sera e persino nel salvataggio di un automobilista ubriaco.

I militari hanno ritirato cinque patenti per guida in stato di ebbrezza: sono stati indagati in stato di libertà un pregiudicato 41enne residente a Brescia, che aveva un tasso di 1,65 g/l, un 40enne e un 42 enne entrambi di Pisogne con tasso di 1,05 e 1,44 g/l.

Sempre a Pisogne, i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti per prestare soccorso a un 43enne del posto, che era uscito fuori strada mentre guidava la sua macchina. Per fortuna nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone. L’incidente è stato, anche in questo caso, causato dal troppo alcol che aveva assunto l’uomo, il cui tasso era pari a 1,58.