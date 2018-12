Travolto mentre attraversa sulle strisce pedonali, muore sul colpo

Travolto e ucciso a cento metri da casa, mentre attraversava diligentemente la strada sulle strisce pedonali. A perdere la vita nella serata di venerdì è stato un pensionato di 83 anni di Pisogne, Osvaldo Romele.

Erano all'incirca le 19 quando l'uomo, che stava percorrendo via Roma, ha deciso di attraversare utilizzando le strisce pedonali situate nei pressi del ristorante "Naèt", a metà strada tra la stazione ferroviaria e piazza Umberto I. Ad investirlo è stata una Fiat Punto di colore nero che viaggiava in direzione nord: nell'impatto il pensionato ha infranto il parabrezza dell'auto con il capo, poi il corpo è stato scaraventato in avanti di una decina di metri.

Sotto shock, l'automobilista - un trentenne originario del Sebino, residente a Pian Camuno - è riuscito a chiamare subito i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'83enne. I test per verificare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue dell'automobilista sono risultati negativi.