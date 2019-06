Bicicletta travolta in pieno da un furgone, uomo portato in ospedale

Stava pedalando tranquillamente in una rotonda, quando un furgone non si è accorto della sua presenza e lo ha travolto in pieno. Lunedì mattina da dimenticare per un ciclista investito lungo la strada che, provenendo da Costa Volpino, porta al centro di Pisogne

L'incidente è avvenuto verso le 8: l'autista del furgone si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. Sul posto si sono precipitate due ambulanze da Lovere e Pisogne.



Il ciclista ha riportato serie lesioni su tutto il corpo, ma - fortunatamente - non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. E' stato portato all'ospedale di Esine, mentre i carabinieri di Artogne stavano ancora raccogliendo rilievi e testimonianze.