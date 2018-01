Suv si schianta contro lo spargisale: paura per una bimba di 3 anni

Brutta disavventura per una famiglia bresciana, vittima di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica a Pisogne, lungo via Martire delle Foibe. Un'auto si è schiantata contro un camioncino spargisale: a bordo moglie, marito e due bimbe di 3 e 7 anni.

Tutto è accaduto poco prima delle 11 all'altezza della rotonda: l'uomo al volante avrebbe perso il controllo del Suv (un Volkswagen Tiguan) mentre affrontava la rotatoria, finendo poi per invadere l'opposta corsia e per scontrarsi contro il mezzo del comune, che viaggiava in direzione Brescia.