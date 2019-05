Schianto in galleria: feriti estratti dalle lamiere, strada chiusa

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16, si è verificato uno schianto lungo la galleria Ronchi a Pisogne, lungo la Strada Provincia 510. A dispetto delle immagini - che mostrano i soccorritori intenti a districare le lamiere per estrarre i viaggiatori - fortunatamente ci sono stati solo feriti lievi.

Ad essere trasportati in ospedale, a Lovere e Esine, sono stati una donna di 36 anni e di due uomini, di 45 e 62. La galleria è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia per circa un'ora.

Gallery