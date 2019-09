Investito da un'utilitaria e sbalzato sull'asfalto: lotta per la vita in ospedale

Gottolengo. In queste ore, tutte le preghiere del paese sono rivolte a Pierino Rocca, l'uomo di 77 anni investito da un'utilitaria venerdì sera verso le 20. Il pensionato lotta per la vita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'incidente è avvenuto all'inizio di via Piave, a poca distanza da piazza Vittorio Emanuele II. Una Fiat Panda, guidata da un'anziana signora, ha investito Rocca sopraggiungendo a bassa velocità da Via Zaccarini: si è fermata allo stop, ha superato via Cadorna e si è immessa in via Piave, dove ha poi investito il 77enne, che stava attraversando lentamente in quanto claudicante.

Dopo l'impatto, Rocca è stato sbalzato a terra, riportando un grave trauma cranico, la rottura della clavicola destra e fratture al bacino.