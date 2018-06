Anziano ciclista muore investito da un’auto: chi era la vittima

L'ennesima croce sulle strade bresciane che va ad aggiungersi al triste elenco: non ce l'ha fatta il 75enne Pietro Vittorio Epis, in paese conosciuto come Pierino, travolto in sella alla sua bicicletta domenica pomeriggio, mentre pedalava sulla SpIX in direzione di Quinzano d'Oglio, tra San Paolo e Verolavecchia. Troppo gravi le ferite riportate: Epis si è spento lunedì mattina in ospedale.

Era stato ricoverato al Civile in gravissime condizioni, a seguito per l'impatto: tutto il paese (abitava a San Paolo) non ha mai smesso di fare il tifo per lui. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Verolanuova: Epis sarebbe stato tamponato e investito da un'auto che viaggiava nella stessa direzione.

Anche il mezzo a motore è stato sequestrato dai militari. Pare sia stato lo stesso automobilista ad allertare i soccorsi: la centrale operativa del 112 ha inviato sul popsto ambulanza e automedica, da cui poi è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per le gravi condizioni del ferito.