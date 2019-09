Auto precipita nel fiume: ex calciatore e la moglie muoiono sul colpo

Una sbandata improvvisa, mentre rincasavano dopo aver fatto la spesa. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, precipitando nel fiume Mella, dopo aver divelto una recinzione. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Pierangelo Meda e alla moglie Vittorina Fabbrini.

82 anni lui, sei in meno lei: erano molti conosciuti a Gardone Val Trompia, dove abitavano, e non solo. Nato a Vicenza, Pierangelo Meda si era trasferito nel Bresciano per giocare a calcio, negli anni '50. Ex portiere, oltre ad indossare la maglia del Gardone, ha vestito quella del Brescia.

Ancora al vaglio della Stradale la dinamica di quanto accaduto. Pare escluso il coinvolgimento di altri veicoli: l'auto sarebbe uscita di strada lungo un rettilineo di via Angelo Grazioli, per poi precipitare nel Mella.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e i Vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi degli anziani dal veicolo. Inutili i tentativi dei sanitari: per la coppia non c'era ormai più nulla da fare.