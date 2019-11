Tragico schianto sulla Statale: un morto e strada chiusa

Incidente dall'esito drammatico sabato mattina lungo la Statale 42, al confine tra Pian Camuno e Rogno. Stando alle prime informazioni trapelate, due auto si sono scontrate frontalmente, attorno alle 11.30. Per una delle tre persone coinvolte nello schianto non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri feriti sarebbero in gravi condizioni.

La vittima è un uomo di 54 anni, originario della provincia di Terni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due eliambulanze, una partita da Brescia e l'altra da Bergamo, che hanno trasportato i due feriti in ospedale.

La Statale è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra Pian Camuno e Lovere. Segnalate lunghe code.