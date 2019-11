Forse un malore prima dello schianto: padre di famiglia muore sul colpo, ferita una coppia

Potrebbe esserci un malore all’origine del pauroso schianto frontale che è costato la vita a Mauro Pecorini, 54enne di casa a Narni, in provincia di Terni. Operaio specializzato, si trovava in Val Camonica per lavoro: era lui l’uomo alla guida della Opel Karl che ha improvvisamente invaso l’opposta corsia, schiantandosi con una Suzuki Jimmy. Impatto violentissimo, quello avvenuto lungo la Statale 42 tra Pian Camuno e Rogno, che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica

Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Darfo, pare che il 54enne abbia percorso almeno 10 metri prima di scontrarsi contro l’auto su cui viaggiava una coppia di Bienno: da qui l'ipotesi di un malore improvviso o del colpo di sonno, e che sarà vagliata già in queste ore con gli ulteriori accertamenti medico-legali. La salma riposa in ospedale, a Esine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Grave una coppia di Bienno

Lo schianto poco prima delle 11.30 di sabato: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Darfo che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere della Suzuki il conducente e la donna che viaggiava sul sedile del passeggero. Si tratta di un 68enne di casa a Bienno e di una donna di 10 anni più giovane: entrambi sono stati soccorsi dall’eliambulanza. Lui è ricoverato al Civile di Brescia, in condizioni molto critiche: lotta in un letto del reparto di Rianimazione. La donna è stata portata a Bergamo: il quadro clinico sarebbe migliorato con il passare delle ore.

Saldatore esperto

La strada è rimasta chiusa per parecchie ore: non pochi i disagi al traffico. Tubista saldatore, Pecorini era in Valle Camonica da una settimana: stava svolgendo dei lavori per contro di un’impresa di Monfalcone. Lascia nel dolore la moglie e il figlio adolescente.