Schianto sulla Statale: camioncino infilzato dal guardrail, autista intrappolato nell'abitacolo

Spaventoso incidente stradale che per fortuna non si è trasformato in tragedia martedì pomeriggio lungo la Statale 42. Per cause da accertare, un camioncino si è schiantato contro il guardrail che delimita lo svincolo di Pian Camuno, restando letteralmente infilzato nella barriera.

Momenti di terrore per l'uomo al volante che in pochi attimi ha visto il guardrail scivolare verso di lui e sfiorarlo. Solo per puro caso il conducente si è salvato: sarebbero bastati pochissimi centimetri per causare il dramma.

L'uomo, un 54enne, è però rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo: liberato dai vigili del fuoco, è stato poi trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice giallo.

Non gravi le ripercussioni sul traffico: solo lo svincolo di Pian Camuno è stato chiuso durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell'incidente, avvenuto verso le 16, è al vaglio della polizia stradale di Iseo.