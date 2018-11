Spaventoso frontale auto-camioncino, gravi due giovani

Una Lancia Ypsilon viaggiava in direzione di Pisogne, un camioncino da cantiere proseguiva in direzione opposta, verso la Valle: all'altezza del chilometro 68, lungo la strada 42, lo scontro frontale. Terrificante lo schianto che si è verificato ieri, attorno alle 19, a Pian Camuno.

Sulla Lancia Ypsilon viaggiavano due ragazzi di origine africana residenti nella Bergamasca, a bordo del camioncino invece un operaio 29enne della ditta Ducoli Achille di Darfo Boario Terme. Al momento non si conosce l'esatta dinamica dello scontro, né sono state attribuite le responsabilità a uno dei due conducenti.

Scattato l'allarme, grazie a un automobilista che transitava sul luogo dell'incidente, sul posto sono giunte un'automedica, ben tre ambulanze e due elicotteri levatisi in volo dal Civile e dalla Poliambulanza di Brescia. Feriti in modo molto grave i due passeggeri della Ypsilon, che non hanno mai ripreso conoscenza dopo l'impatto. Ferito in maniera più lieve invece l'operaio sul forgone.