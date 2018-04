Spaventoso schianto contro un'auto, cade dalla bici e batte la testa

Un brutto incidente stradale si è verificato a Pian Camuno nel tardo pomeriggio di domenica: per cause ancora da chiarire, un'auto e una bici si sono scontrate lungo la strada Provinciale I. Ad avere la peggio, come sempre accade in questi casi, l'uomo che viaggiava a bordo della bicicletta: un 42enne di Marone. Sbalzato dalla sella, è rovinato sull'asfalto battendo la testa.

È successo poco dopo le 18.30: sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso e da Sondrio si è alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: dopo le prime cure prestate sul posto, il ciclista è stato trasportato in elicottero al Civile di Brescia. Per lui pare comunque nulla di grave: avrebbe riportato lesioni ed escoriazioni giudicate guaribili in una ventina di giorni.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, che ha raccolto i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, l'auto - una Fiat Punto condotta da una 22enne della Bergamasca - e la bici da corsa procedevano nello stesso senso di marcia.