Moto contro un’auto che svolta, biker sbalzato sull'asfalto: è grave

Il weekend comincia nel peggiore dei modi: un grave incidente si è infatti verificato sabato mattina a Piamborno, frazione di Piancogno. Coinvolte nello schianto, che si è verificato poco dopo le 9, un'auto e una moto.

Ad avere la peggio l'uomo di 54 anni che guidava la due ruote: è stato sbalzato dalla sella e ha riportato gravi traumi. Sul posto è giunta anche l'eliambulanza che ha poi trasportato il biker al Civile di Brescia. Stando alle prime informazione trapelate, le sue condizioni sarebbero critiche.

La dinamica dell'incidente, avvenuto lungo via Nazionale, è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. Stando una prima ricostruzione, la Fiat Punto era impegnata in una manovra di svolta e avrebbe colpito in pieno la due ruote.