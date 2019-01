Auto sbanda e si schianta contro un palo della luce: ferite tre ragazze

Tre ragazze, tra cui una minorenne, sono state ricoverate all’ospedale a seguito di un bruttissimo incidente avvenuto nella prima mattinata di martedì a Piamborno, lungo via Nazionale.

Per cause ancora in corso d’accertamento, la giovane alla guida ha perso il controllo dell'auto (una Citroen C3) finendo per schiantarsi contro un palo della luce situato nelle vicinanze di un negozio di ferramenta. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 8.30: temendo il peggio, sul posto sono state inviate tre ambulanze in codice rosso.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari, le tre giovani - di 17, 18 e 19 anni - sarebbero riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo dell'utilitaria, pesantemente danneggiata dallo schianto. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti: avrebbero però rimediato un forte shock e seri traumi e sono state trasportate in ospedale, a Esine, per gli accertamenti del caso. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Breno, che hanno raccolto i rilievi di rito.