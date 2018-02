L'abbraccio a Mirella, morta in un terribile incidente: "Ti ricorderemo sempre"

“Sono completamente sconvolta, non ci credo”. E ancora: “Sono ancora sotto shock”. Su Facebook si moltiplicano i messaggi di cordoglio per Mirella Ottelli, operatrice sanitaria di 56 anni morta domenica mattina in un terribile incidente stradale a Calvatone, in provincia di Cremona, mentre si stava dirigendo al lavoro.

Erano le 6.30 circa quando si è schiantata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion autoarticolato che viaggiava in direzione opposta. Lei da Piadena verso Marcaria, verso la casa di riposo in cui lavorava, l'istituto di Villa Aurelia in San Michele Bosco. Il violentissimo impatto non le ha lasciato scampo: Mirella è morta sul colpo.